Naamsponsoring, de redding van sportverenigingen zoals korfbalvereniging HKC/Creon Kozijnen

Bedrijven die aan sportsponsoring doen, doen dat enerzijds om meer naamsbekendheid te genereren. Anderzijds is het ook gewoon een kwestie van maatschappelijke waardering oogsten. Dat lukt het best in de eigen regio. Een sportclub is namelijk nog steeds een plek waar mensen elkaar ontmoeten, waar ze mooie momenten beleven en waar ze ontspannen. Het mes van clubsponsoring snijdt bovendien aan twee kanten. Clubs hebben het tegenwoordig niet zo makkelijk. Door de club te steunen, kunnen bedrijven met hun lokale werking een positieve impact blijven garanderen, inkomsten begroten en blijven draaien.

De toekomst van sportclubs zoals HKC/Creon Kozijnen

De afgelopen tijd ervaren sportverenigingen door de gestegen levenskosten dat een groeiende groep leden niet of nauwelijks contributie meer kan opbrengen. Ruim 80.000 sporters zijn inmiddels gestopt vanwege de stijgende kosten, zo blijkt uit een onderzoek van NOC*NSF. Maar de verwachting is dat er een dreigende opzegging van 475.000 sportende leden aan zit te komen. Een zorgwekkende en alarmerende ontwikkeling voor de sport in het algemeen en de clubs.

Korfbalvereniging HKC is dan ook meer dan verheugd om Creon Kozijnen als naamsponsor te hebben. Beide partijen vertrouwen erop met elkaar een succesvolle samenwerking aan te gaan. Het is een nieuwe en belangrijke ontwikkeling voor Korfbal League club HKC die past bij de stappen die gezet zijn en die HKC in de toekomst nog wil maken.

Maar wie zijn de nieuwe sponsors eigenlijk?

Het kantoor, de showroom en het magazijn van Creon zijn gevestigd in Hardinxveld-Giessendam, van waaruit de producten snel en accuraat bij de klant thuis worden afgeleverd. Het bedrijf heeft ook een webshop voor kozijnen en rolluiken, waarbij de klant het product zelf opmeet en plaatst, waardoor vele euro’s worden bespaard en kwaliteitsproducten tegen een scherpe prijs kunnen worden aangeboden.

Directeur Geoffrey de Bruin van Creon Kozijnen vindt het een eer om naamsponsor van HKC te worden. ‘Ik denk dat het gedachtegoed, drive en ontwikkeling bij HKC een soort spiegel is waar wij bij Creon Kozijnen voor staan: Elk jaar grote stappen vooruit maken, de lat hoger leggen, ontwikkelen en door ontwikkelen, structurele veranderingen aanbrengen en daardoor inmiddels op het hoogste niveau actief zijn. Ik zie uit naar succesvolle korfbaljaren met HKC’.