Media: tiener wilde aanslag plegen op Pride Leuven in 2024

LEUVEN (ANP/BELGA) - Een 18-jarige jongen wilde in 2024 een terroristische aanslag plegen op de Pride in Leuven. De Belgische krant Het Laatste Nieuws meldt dat hij in november samen met een medeverdachte terechtstaat.

Hij zocht wapens op de berichtendienst Telegram en trok de aandacht van de politie. De tiener legde zo contact met een undercoveragent en werd samen met anderen aangehouden. Hij heeft maandenlang in voorarrest gezeten, maar is inmiddels in de aanloop naar het proces vrij, aldus Het Laatste Nieuws.

De twee worden beschuldigd van deelname aan een terroristische groep en het beramen van een terroristische aanslag.