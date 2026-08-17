Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn vol lof over de Nederlandse atleten en hun prestaties op de Europese kampioenschappen atletiek 2026. Het koningspaar spreekt op sociale media van een "ongekende prestatie".

"Met een recordaantal van 14 medailles; 5 gouden, 3 zilveren en 6 bronzen, heeft de Nederlandse ploeg geschiedenis geschreven en haar beste EK ooit beleefd", deelt het koningspaar. "Van de kracht en precisie van Jessica Schilder en Jorinde van Klinken, tot de snelheid van Nadine Visser en de verrassende gouden race van Stefan Nillessen; de Nederlandse atleten hebben heel Europa laten zien waartoe zij in staat zijn."

Het goud van de vrouwen op de 4 x 400 meter estafette noemen de koning en koningin "de kroon op het werk", waarmee "opnieuw werd bewezen dat TeamNL tot de absolute wereldtop behoort. Van harte gefeliciteerd!" De estafettelopers waren Myrte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broeders-Bol.