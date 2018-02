Valentijnsgedichten voor dummies: “Humor maakt het af”

Liefdesgedichten worden door veel mensen regelmatig gezien als zoetsappig, klef en voorspelbaar. Maar wat is er nou romantischer dan een zelfgeschreven gedicht, speciaal voor je liefje? Dichter en poëziedocent Jos van Hest legt ons uit hoe je het best én het makkelijkst een persoonlijk liefdesgedicht schrijft. Ideaal voor valentijn!

Met een gedicht willen we natuurlijk écht iemand raken. Hoe krijg je dat nou voor elkaar? “Schrijf zó mysterieus alsof je op het punt staat een groot geheim te onthullen”, vertelt Van Hest. “Het vinden en gebruiken van verrassende woorden is daarvoor heel belangrijk. Gebruik humor en maak hem of haar nieuwsgierig. Zo houd je de aandacht vast en geef je je eigen persoonlijke draai aan het gedicht. En dat is wat we willen.”

Oma’s afwasteiltje

Emoties onder woorden brengen is voor veel velen niet echt het sterkste punt, zeker als het de liefde aangaat. Dan zijn we misschien wel op ons kwetsbaarst. Toch zijn er handige manieren om onze gevoelens voor die ene speciale persoon te uiten, op papier, in een heus liefdesgedicht. “Maak een lijstje met dingen die je leuk of grappig vindt aan je liefje. Dingen van zowel het innerlijk als het uiterlijk, maar ook bijvoorbeeld zijn of haar bijzondere gedragstrekjes. Verzin hier dan ook weer passende woorden bij.”

“Ik neem als voorbeeld even ‘blauwe ogen’. Waar denk je aan bij de kleur blauw? In een liefdesgedicht is geen enkele vergelijking te gek. Niet alleen ‘de zee’ is mooi blauw, maar ook het afwasteiltje van je oma of Pino van Sesamstraat. Humor maakt je gedicht nóg persoonlijker.”

Vermijd het ‘opstel’

Oké, we weten nu dus wat we willen opschrijven. Maar hoe maken we er daadwerkelijk een mooi gedicht van? Volgens Jos van Hest zijn er een aantal dingen waar je op moet letten. “Het beste is om je zinnen kort te houden. Met lange regels krijg je al snel het ‘opstel’ effect. In het begin van je gedicht moet je de aandacht meteen zien te pakken en vast te houden. Ook herhaling werkt goed in een gedicht. Laat één specifieke regel of woord die je extra wil benadrukken wat vaker terugkomen, zodat je valentijn hier langer bij stil staat.”

Erotisch dichten maakt los

Dat vrouwen het fijn vinden om weg te zwijmelen bij een romantisch liefdesgedicht gemaakt door man- of vriendlief, is bekend. Mannen daarentegen krijgen er eerder jeuk van. Althans, dat is wat we denken. “Alle mannen dragen echter diep van binnen een klein jongetjeshart. Zij vinden het net zo leuk om aardige, lieve en mooie dingen over zichzelf te horen in dichtvorm op bijvoorbeeld valentijn. Voor de dichtende vrouw is het leuk om geheimzinnig in te spelen op mannelijk, stoer gedrag. ‘Ik vind je gebit zo mooi. Hoe je eet en je kaken beweegt. Ik vind je gebit zo mooi, die tanden mag je ook in mij zetten.'” De stemming wat losser maken met een erotisch gedicht is volgens Van Hest ook een ‘pakkend’ valentijnspresentje. Laat je vooral inspireren door professionele erotische dichters, onder wie Carlos Drummond de Andrade. ‘Onder de douche beminnen’ en ‘De tong likt’ zijn twee gedichten die wel eens het een en ander los kunnen maken.