Voor schoonmaken draait premier Mark Rutte zijn hand niet om. Dat blijkt uit een video die wereldwijd viral is gegaan. In het filmpje is te zien hoe Rutte zijn bekertje koffie op de grond laat vallen en de smurrie vervolgens zelf schoonmaakt.

Als Rutte naar het coalitieberaad in Den Haag loopt en door de beveiligingspoortjes gaat, laat hij zijn bekertje met koffie vallen. Menig politici zou de schoonmaakploeg inschakelen om het gemorste goedje op te laten dweilen, maar de premier pakt het anders aan. Hij vraagt de schoonmakers om een mop en gaat zelf aan de slag. Hij slaat hierbij geen spatje over.

Schoonmaakpersoneel juicht en applaudisseert

Het schoonmaakpersoneel kan de actie van Rutte duidelijk waarderen. Ze juichen hem toe en applaudisseren voor hem. Ook de buitenlandse media vinden de actie van onze premier geslaagd. Van Frankrijk tot India en van Amerika tot Saoedi-Arabië, de video staat wereldwijd in de belangstelling. Zo omschrijft de BBC Rutte als ‘de eerste premier die eindelijk zijn eigen zooi opruimt’. En de Indian Express is van mening dat hij ‘de harten van mensen wereldwijd heeft geraakt’.

Finally a prime minister who cleans up his own mess 👏https://t.co/cHGVw4ypcd pic.twitter.com/ah9ui1gra5 — BBC News (World) (@BBCWorld) June 5, 2018

Mark Rutte, the Dutch Prime Minister, spilled his coffee ☕ – and he cleaned it himself.

Now, would YOUR prime minister do that? 💁‍♂️💁‍♀️ pic.twitter.com/RzqnHQbTTj — dwnews (@dwnews) June 5, 2018

Op sociale media is er een kamp die lovend is over de actie en een kamp die sceptisch is. De laatste groep denkt dat Rutte zijn koffie opdweilde, of zelfs heeft laten vallen, als publiciteitsstunt.

#Rutte dweilt zelf. Je kunt het afdoen met: 'goede pr', maar ik word er toch vrolijk van, net zoals van de beelden van in het publiek wandelende/fietsende politici. Kom daar maar eens om, over de grens. Jammer alleen dat die vrijheid voor #Wilders niet kan, dat is een schande. — Onno Bosma (@OnnoBosma) June 7, 2018

Volwassen man ruimt koffie op en buzzfeed is shook. Ben benieuwd wat voor nachtmerrie Amerika dan wel niet moet zijn. #Rutte — Michelle (@roze_koeken) June 7, 2018

Rutte morst koffie en ruimt het op, onder gejuich van schoonmakers /via @NOS – ja ja alleen als er een camera is. Wat is t toch een schijnheilige donder #rutte 😩 https://t.co/j2b2LBa6r0 — Bob (@Vlooienbaalcom) June 4, 2018