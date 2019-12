Waarschuwing voor valse tickets songfestival

Songfestivalfans die donderdag geen kaartjes hebben weten te bemachtigen, moeten oppassen. Veilingwebsites bieden nu al tickets aan voor de shows in Rotterdam Ahoy, maar die zijn vals. Daar waarschuwt de organisatie voor op Twitter.

De gelukkige fans die door de wachtrij van 80.000 mensen heen waren gekomen, krijgen hun ticket vanaf vrijdag. Daarom is het onmogelijk dat er al kaarten worden aangeboden. “Er zijn nog geen tickets uitgegeven. Alles wat nu via verschillende kanalen wordt aangeboden is nep. Koop deze dus niet!”, twittert de organisatie.

De eerste tickets voor de twee halve finales op 12 en 14 mei en de grote finale op 16 mei gingen donderdag om 12.00 uur in de verkoop. Binnen twintig minuten waren alle liveshows al uitverkocht en de kaartjes voor de zes repetities waren binnen een uur allemaal op.

In totaal kunnen er, verdeeld over de negen verschillende shows, zo’n 65.000 mensen in Ahoy zijn. Twee derde van deze tickets is beschikbaar voor het publiek en een groot deel hiervan is donderdag verkocht. De tweede ronde vindt eind januari plaats.