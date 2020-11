Minister Blok naar Suriname voor Onafhankelijkheidsdag

Minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken woont op 25 november in Suriname de viering van Onafhankelijkheidsdag bij. Het is dan 45 jaar geleden dat Suriname een zelfstandig land werd in plaats van een kolonie van Nederland.

Het nieuws van de komst van Blok werd woensdagavond bekendgemaakt door topambtenaar Thijs van der Plas die deze week in Suriname is. Van der Plas is met acht collega-ambtenaren naar Suriname gekomen om de samenwerking tussen Nederland en Suriname weer vorm te geven.

Blok is de eerste Nederlandse minister die de nieuwe regering onder leiding van president Chan Santokhi bezoekt. In de afgelopen tien jaar , toen ex-legerleider Desi Bouterse president was van Suriname, stond de relatie tussen Nederland en Suriname op een zeer laag pitje. Van een bezoek van Nederlandse bewindslieden was toen geen sprake.

Blok is voor veel Surinamers geen onbekende. In 2018 deed hij de veel bekritiseerde uitspraak dat Suriname een “failed state” zou zijn omdat er zoveel verschillende bevolkingsgroepen wonen. Hij deed deze uitspraak tijdens een besloten bijeenkomst waarvan hij niet wist dat er informatie naar buiten zou komen. Ongeveer een week na zijn uitspraak stuurde de bewindsman een excuusbrief naar Paramaribo waarin hij zei dat zijn woorden aanstootgevend konden zijn en dat hij zich in te scherpe bewoordingen had uitgelaten.