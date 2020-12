Geïrriteerde Kamer legt zich neer bij uitleg minister De Jonge

Een geïrriteerde Tweede Kamer vindt het zorgminister Hugo de Jonge te verwijten dat Nederland later dan andere landen begint te vaccineren tegen het coronavirus. De minister heeft volgens veel partijen te lang vastgehouden aan de hoofdstrategie en is te laat begonnen aan plan B. In een stroef spoeddebat donderdagavond noemde de oppositie de minister arrogant en niet overtuigend. Desondanks was er geen steun voor een PVV-voorstel om toch eind december te beginnen in plaats van 8 januari wat de minister wil. Omdat de GGD er nog niet klaar voor is, vindt de Kamer eerder beginnen te riskant.

Behalve de oppositie waren ook coalitiepartijen D66 en CDA uiterst kritisch op het verweer van De Jonge. Hij schaart zich achter de GGD en het RIVM, die vinden dat een zorgvuldige en veilige toediening belangrijker is dan een symbolische toediening van de eerste paar duizend doses. De tijdwinst is volgens hem minimaal, de “echte wedstrijd” draait om de vaccinatiegraad onder de hele bevolking. Om het virus goed te kunnen bedwingen, moeten zoveel mogelijk mensen ingeënt worden. Dat lukt alleen als mensen weten dat de veiligheid voorop staat, aldus De Jonge.

De hele Kamer vindt zorgvuldigheid óók belangrijk, maar de kern is volgens de partijen dat de minister niet op tijd is begonnen met de juiste voorbereidingen. Het ging vaker mis, zoals met het testbeleid, beschermingsmiddelen voor de zorg, de corona-app, en het bron- en contactonderzoek, schamperden onder meer SP, PVV, PvdA en GroenLinks.

Het liep volgens de minister vanaf medio november anders dan verwacht, omdat toen bleek dat het plan voor kleinschalig inenten niet lukte. Dat kwam omdat het Pfizervaccin in grote verpakkingen werd geleverd en bij heel lage temperaturen bewaard moest worden. Daardoor was het niet geschikt om te laten toedienen door huisartsen, zoals gebeurt bij griepvaccinaties. Voor grootschalige vaccinatie is de GGD nodig, die daarop volgens De Jonge meteen hard aan de slag is gegaan. Desondanks is het IT-systeem van de GGD nog niet klaar voor de vaccinatiecampagne.

De uitleg van De Jonge was volgens PvdA-leider Lodewijk Asscher “een warrig verhaal”. Het leidde tot irritatie tussen de minister en de PvdA’er. “U haalt werkelijk alles door elkaar”, onderbrak De Jonge hem. De minister is volgens de PvdA-leider “echt niet in de positie” om zo te reageren, gezien de ernst van het debat. Slecht viel de uitspraak van de minister “dat een weekje meer of minder niet uitmaakt. Buitengewoon kwalijk”, hekelde de PvdA’er. GroenLinks-leider Jesse Klaver vindt De Jonge in zijn aanpak “nalatig” en de “enorme woordenbrij” van de minister niet genoeg.

Meerdere partijen willen meer uitleg over de IT-systemen die niet op elkaar zouden aansluiten. Ook is er nog een geschil over de uitwisseling van gegevens van mensen tussen de uitvoeringsinstanties. De Jonge komt volgende week met meer informatie over de techniek en de verdere uitwerking van de plannen.