‘Hang geen mondkapje aan binnenspiegel van de auto’

Motorrijders roepen automobilisten op om mondkapjes niet meer aan hun binnenspiegel te hangen. Dit maakt mensen op de motor, fiets en brommer maar ook voetgangers ‘onzichtbaar’. Volgens motorplatform MotorNL zorgt dit voor gevaarlijke situaties.

Ad van de Wiel, motortestcoördinator binnen MotorNL, zegt dat hij er alles aan doet om zichtbaar te zijn in het verkeer, maar het mondkapje zorgt voor een nieuw gevaarlijk probleem. “Fluorescerend pak, reflectie op mijn motor, van plaats op de weg veranderen als ik een kruising nader; ik doe er alles aan om zichtbaar te zijn in het verkeer. En nu verdwijn ik achter een mondkapje?”

Volgens MotorNL is het in Luxemburg inmiddels al verboden om een mondkapje aan de spiegel te hangen, op straffe van een boete van 49 euro. In Nederland en België staat het niet zo expliciet vermeld in de verkeersregels, maar in beide landen kun je wel een boete krijgen als je zicht wordt belemmerd door een onnodig voorwerp, in dit geval bijvoorbeeld een mondkapje. De boete in Nederland bedraagt 150 euro, in België tussen de 110 en 120 euro, aldus MotorNL.