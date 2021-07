OM hekelt uitlatingen advocaten in moordzaak Derk Wiersum

Het Openbaar Ministerie heeft dinsdag fel uitgehaald naar de advocaten van de verdachten in de strafzaak over de moord op advocaat Derk Wiersum. Volgens het OM hebben de raadslieden in hun maandag uitgesproken pleidooien “grote woorden” gebruikt, die de vraag oproepen of daar wel goed over is nagedacht. Justitie meent dat de uitlatingen niet passen bij “een zaak van dit kaliber, met deze ernst en deze gevolgen”.

De advocaten van verdachten Giërmo B. en Moreno B. hebben onder meer gesteld dat justitie zich schuldig heeft gemaakt aan misleiding en dat het hele, zeer uitvoerige rechercheonderzoek “de prullenbak in kan” en neerkomt op “een aanval op de rechtsstaat van binnenuit”.

“Tjonge…” zo reageerde een van de officieren dinsdag in de extra beveiligde rechtszaal op Schiphol, tijdens de laatste dag van het proces. “Wij kunnen begrip opbrengen voor advocaten die stevig opkomen voor hun cliënten. Maar is over deze woorden nagedacht?”

Het OM heeft vorige week levenslang geëist tegen beide verdachten. Volgens hun advocaten ontbreekt sluitend bewijs en moet de rechtbank het duo vrijspreken.

Advocaat Derk Wiersum (44) werd op 18 september 2019 doodgeschoten bij zijn huis in Amsterdam-Buitenveldert. Hij was raadsman van Nabil B., de kroongetuige in het omvangrijke liquidatieproces Marengo. Ridouan Taghi is hoofdverdachte in dat proces. In maart 2018 werd de broer van B. vermoord, kort nadat justitie bekend had gemaakt dat er een kroongetuigendeal met B. was gesloten. Op 6 juli jongstleden werd Peter R. de Vries in het centrum van Amsterdam neergeschoten. Hij bezweek negen dagen later aan zijn verwondingen. De Vries trad op als vertrouwenspersoon van kroongetuige B.

Naar de opdrachtgevers van de moorden wordt nog volop onderzoek gedaan. De link met het proces Marengo is daarbij nadrukkelijk in beeld.

In hun pleidooien hebben de advocaten alternatieve scenario’s aangedragen. Wiersum zou mogelijk slachtoffer geworden zijn van een uit de hand gelopen beroving, waarbij de dader het zou hebben voorzien op zijn Rolex. Ook een (mislukte) ontvoering is volgens de raadslieden een mogelijkheid. Het OM veegde dinsdag de vloer aan met deze scenario’s. “Volstrekt onaannemelijk”, aldus het OM, want de alternatieven zijn op geen enkele manier te herleiden tot de bevindingen van de recherche in het dossier.

Het vonnis van de rechtbank staat gepland op 11 oktober. Zowel de advocaat van de nabestaanden van slachtoffer Wiersum als de advocaten van de verdachten hebben aangegeven dat zij die datum erg ver weg vinden. De rechtbank bekijkt of de uitspraak eerder kan worden gedaan. Ook zal zij zich naar verwachting eerder uitlaten over de verzoeken van de verdachten tot beëindiging van hun voorarrest.

Alleen Moreno B. maakte gebruik van zijn recht op het laatste woord. Hij herhaalde dat hij onschuldig is. “Ik ben geen moordenaar.”