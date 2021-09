Met deze tips bespaar je geld op een verblijf in Amsterdam

Je hebt zin om een bezoekje aan de hoofdstad te brengen, maar je beschikbare budget zet een rem op de activiteiten. Nieuws.nl geeft je een aantal tips hoe je met minder euro’s een leuke tijd kan beleven in Amsterdam.

De eerste tip om geen onnodig geld te spenderen is je reismethode. Vermijd het om met je auto naar Amsterdam af te reizen. Toch zeker niet naar de binnenstad. Met wat je zal betalen aan parkeergelden kan je veel meer leuke dingen doen. Ok, we zijn er wat nu? Verplaatsen met het openbaar vervoer is echt niet duur. Na aankomst zal je eerst je bagage willen droppen bij je verblijfplaats.

Slapen

We kunnen je ook hier een tip geven. Zoek je een verblijfplaats voor minder geld? Je kunt online kortingscodes voor hotelovernachtingen vinden en slaap in populaire hotels voor minder geld.

Eten

Ook als je een hapje wil eten kan je heel wat besparen. Ga je op een terras zitten met zicht op de grachten of op het Vondelpark zullen de prijzen daar opmerkelijk hoger zijn dan in een leuke tent wat meer achteraf. Dikwijls is de keuken daar ook nog eerlijker. Amsterdam is een smeltkroes van culturen. Je vindt er foodtrucks en standjes waar je wel wat lekkers en goedkoop eten kan kopen.

Mooie dingen zien waarvoor je niet hoeft te betalen

Je komt toch niet naar Amsterdam om de hele dag doelloos rond te lopen? Haast je naar het toeristenbureau aan het Stationsplein. Behalve heel wat informatie kan je er ook een gratis stadsplannetje verkrijgen. En dat zal je niet kunnen missen.

Er zijn natuurlijk een aantal fijne bezienswaardigheden, die je geheel gratis kan bezoeken. Ben je er nog niet geweest, deze zijn echt wel de moeite waard. We geven je graag een lijstje met een aantal highlights.

Begijnhof

Gassan Diamonds

Rijksmuseumtuinen

Schuttersgalerij

Stadsarchief

De Jordaan

Skylounge

En kom je met de trein? Maak dan zeker wat tijd voor het prachtige station.

Goedkope attracties

Deze attracties zijn niet helemaal gratis, maar we kunnen ze wel van harte aanbevelen

Rijksmuseum

Artis

Het scheepsvaartmuseum

Als je deze tips een beetje volgt kan je echt een leuke tijd in Amsterdam beleven zonder dat het een aderlating voor je bankrekening zal zijn of dat je speciaal naar een ander land moet afreizen.