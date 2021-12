Rihanna’s roze verenoutfit in Amsterdamse Nieuwe Kerk

De Pink Feather explosion dress, de outfit van roze struisvogelveren die ontwerper David Laport maakte voor popster Rihanna, is vanaf dinsdag te zien in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. Het fameuze ontwerp maakt deel uit van Party-chic!, een tijdelijke toevoeging aan de modetentoonstelling MAISON AMSTERDAM wegens de feestdagen.

Behalve van Laport zijn er creaties gemaakt door Corné Gabriëls, Percy Irausquin, Ferry Schiffelers en Jan Taminiau. De geëxposeerde stukken zijn gedragen door bekende persoonlijkheden als stijl- en modedeskundige Arno Kantelberg en actrice Monique van de Ven, die de jurk van zolder haalde die ze in 2010 droeg bij de première van de musical Soldaat van Oranje. Ook de feestjurk van televisiemaakster en columniste Iris van Lunenburg voor het Gouden Televizier-Ring Gala in 2021 is te bewonderen.

De outfits zijn allemaal gedragen naar een feest in Amsterdam, ontworpen door een Amsterdamse ontwerper of door een Amsterdammer gedragen naar een speciale avond. Ze zijn te zien tot medio januari.