Burger vaak voor dichte deur bij privacywaakhond AP

De afhandeling van klachten lijkt bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) vooral gericht op het afhouden ervan. Dat schrijft de Nationale ombudsman in zijn rapport Voor een dichte deur, dat dinsdag is verschenen. De AP behandelt klachten van mensen over de manier waarop organisaties met persoonsgegevens omgaan.

Wie bij de AP wil klagen over privacygevoelige zaken, komt daar vaak niet veel verder, ziet de ombudsman. Ook in klachten die de organisatie wél oppakt, lijkt niet alles goed te gaan.

“De capaciteitsproblemen bij de Autoriteit mogen geen excuus zijn voor de manier waarop die nu omgaat met ontevreden burgers. Niet het belang van burgers, maar dat van de organisatie lijkt voorop te staan”, zegt ombudsman Reinier van Zutphen. Bij de AP lagen volgens hem eind vorig jaar bijna 10.000 klachten van burgers “op de plank”. De privacywaakhond denkt volgens hem te veel vanuit regels en onmogelijkheden en te weinig vanuit oplossingen of perspectief voor burgers. “Hierdoor stokt de klachtprocedure.”

Burgers worden niet goed genoeg op weg geholpen en de relatie tussen de AP en burgers verslechtert in sommige gevallen of escaleert zelfs. “Terwijl juist een praktische aanpak voor burgers een oplossing kan zijn en ook de Autoriteit zelf meer lucht kan geven”, aldus Van Zutphen. “Want iemand die ontevreden is, blijft doorgaans terugkomen zolang het probleem niet is opgelost.”