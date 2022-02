Oud-directeur Kanjer Wens Nederland verdacht van ontucht

Het Openbaar Ministerie verdenkt de oud-directeur van de stichting Kanjer Wens Nederland van ontucht met minderjarige jongens. Tegen de man zijn twee aangiftes gedaan en er loopt een onderzoek naar een derde geval. De 54-jarige man uit Almere is in juni vorig jaar al aangehouden, maar ondertussen weer op vrije voeten, aldus het OM.

Kanjer Wens Nederland vervult wensen van ernstig of chronisch zieke kinderen en hun familie. Daarvoor wordt geld ingezameld. De stichting bestaat vijf jaar. De ontucht zou hebben plaatsgehad in januari 2020 tijdens het werk van de verdachte voor Kanjer Wens. Het OM komt donderdag met de zaak naar buiten naar aanleiding van vragen van Omroep Flevoland.

De zedenrecherche is nog bezig met het onderzoek naar de zaak. In dat onderzoek kwam naar voren dat de Almeerder langere tijd geleden ook betrokken zou zijn geweest bij een zedendelict met een minderjarige jongen. Hij werkte toen niet voor Kanjer Wens Nederland.

De man uit Almere werd in juni vorig jaar opgepakt en zat toen enkele dagen vast. Op 24 juni schorste de rechtbank zijn voorlopige hechtenis. Een voorwaarde daarvoor was dat hij niet met kinderen mocht werken. Woensdag verzocht het OM de rechtbank om de schorsing op te heffen, aangezien de man de voorwaarden had geschonden. De rechtbank wees dat verzoek af.

Stichting Kanjer Wens Nederland wilde donderdag geen commentaar geven op de kwestie.