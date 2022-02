Afvalinzameling stopt in veel gebieden vanwege storm Eunice

De inzameling van afval is vrijdag in veel gebieden stopgezet vanwege de storm Eunice. Dat zegt branchevereniging Nederlandse Vereniging Reinigingsdiensten (NVRD), die Nederlanders oproept de app of website van hun plaatselijke inzamelaar in de gaten te houden. Ook gemeentelijke milieustraten sluiten eerder.

De inzameling van afval is onder meer stopgezet in Zaanstad, Lelystad, Dordrecht, de kop van Noord-Holland en de regio Gooi en Vechtstreek. In Zeeuwse gemeenten als Kapelle, Tholen en Noord-Beveland gaat het inzamelen nog door. Chauffeurs mogen daar zelf inschatten of het te gevaarlijk wordt om hun werk te doen, zegt directeur Paul Marinissen van de Zeeuwse Reinigingsdienst (ZRD). Private inzamelaars, die vooral bedrijfsafval ophalen, stoppen allemaal om 14.00 uur, meldt brancheorganisatie Vereniging Afvalbedrijven.

“Inzamelaars proberen hun werk op dit soort dagen eerder af te ronden dan ze normaal doen”, zegt een woordvoerder van de NVRD. “Als het hard waait worden ondergrondse containers niet geleegd.” De NVRD raadt mensen aan hun afvalbakken niet langs de weg te laten staan en als het kan in de schuur te zetten. Met de harde wind is er een kans dat containers omvallen en voor gevaarlijke situaties zorgen op de weg.

Rijkswaterstaat adviseert vrijdagmiddag niet de weg op te gaan in provincies waar code rood is afgekondigd vanwege storm Eunice. In de kustgebieden waarvoor code rood geldt worden zeer sterke windstoten verwacht met snelheden tot 130 kilometer per uur. Het weeralarm is vanaf 14.00 uur van kracht voor de provincies Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Holland, Friesland, Flevoland, het IJsselmeergebied en het Waddengebied.