Feestcafé Lil Kleine schort samenwerking met rapper voorlopig op

Feestcafé ’t Lammetje heeft de “promotionele activiteiten” van Lil Kleine voorlopig opgeschort. Dat laat de eigenaar van het café, Leon Poppes, weten aan het ANP na berichtgeving van De Telegraaf.

“Feestcafé ’t Lammetje keurt de beschuldigingen geuit tegen Lil Kleine ten aanzien van mishandeling van zijn vriendin Jaimie Vaes, zoals deze op beelden via de media zijn vertoond ten zeerste af. ’t Lammetje schort promotionele activiteiten van Lil Kleine ten aanzien van feestcafé ’t Lammetje op tot nader order.”

In 2018 openden de horecaondernemers en broers Leon en Darwin Poppes het café aan de Lange Leidsedwarsstraat, bij het Leidseplein. Daarvoor gingen ze de samenwerking aan met Jorik Scholten, zoals Lil Kleine echt heet. Hij nam een deel van de promotie op zich en was regelmatig te zien in de uitgaansgelegenheid. Voor zover bekend is de rapper geen eigenaar van de zaak. Een jaar eerder opende hij met vriend en ondernemer Daniel Lam de snackbar De Belg aan het Rembrandtplein. Daar is de rapper wel eigenaar van.

Lil Kleine ligt onder vuur vanwege diverse geweldsincidenten. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem van de mishandeling van zijn verloofde Vaes. Het Koningsdagfestival Kingsland heeft de show van Lil Kleine geannuleerd. De rapper zou eigenlijk drie keer optreden tijdens het evenement op 27 april, in Amsterdam, Rotterdam en Groningen. “In verband met de huidige omstandigheden rondom Lil Kleine hebben we als organisatie besloten zijn shows op Kingsland te annuleren. Meer informatie over een vervangend programma volgt binnenkort”, laat de organisatie van het grootste muziekfestival op Koningsdag weten via Instagram.

Zondag maakte Sony Music bekend niet meer met de rapper samen te willen werken. Eerder meldde ook platenlabel TopNotch, dat tot voor kort met Lil Kleine samenwerkte, zijn muziek niet meer te promoten.