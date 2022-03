Van Huffelen: RT en Sputnik moeten voorlopig geblokkeerd blijven

Staatssecretaris Alexandra van Huffelen vindt dat de blokkade van RT en Sputnik “voorlopig” nog gerechtvaardigd is. “Het zijn een soort marketingtools van de Russische staat en niet zomaar onafhankelijke journalistieke platforms”, zegt zij in gesprek met het ANP. Volgens haar moet een afweging gemaakt worden tussen “haatzaaien, desinformatie en polariserende teksten” tegenover de vrijheid van meningsuiting.

Van Huffelen zegt de berichtgeving van RT en Sputnik tijdens de Russische invasie in Oekraïne te volgen. De organisaties doen zich voor als nieuwsplatforms, maar worden betaald door het Kremlin. Brussel ziet ze als een spreekbuis van de Russische president Vladimir Poetin. Om die reden heeft de Europese Commissie besloten om de platforms waar mogelijk uit de EU te weren.

“Zolang ze het verhaal vertellen dat het een ‘speciale militaire operatie’ is en dus daarmee alleen vertellen wat Poetin vindt, denk ik dat het goed is dat we ons er toch aan houden”, zegt Van Huffelen daarover.

Overigens waren de websites van de media vanuit Nederland tot dinsdag nog gewoon bereikbaar omdat het Commissariaat voor de Media helemaal geen mogelijkheden heeft om die te blokkeren. Dat veranderde voor een groot deel van de Nederlandse internetgebruikers toen zes providers de pagina’s afsloten. Socialemediaprofielen werden afgeschermd door die platforms zelf.

Verschillende organisaties maakten bezwaar tegen de Europese blokkade van Sputnik en RT, waaronder de Nederlandse Vereniging van Journalisten. “Het is een onverstandige zet en hiermee verlaag je je tot het niveau van Rusland”, zo zei secretaris Thomas Bruning eerder. “Ik zie dit wel echt als directe marketingmachines van de Russische staat. Dat is iets anders dan journalistieke platforms of kranten waarin sprake is van veel genuanceerdere boodschappen”, brengt Van Huffelen daar tegenin.

De D66’er is de eerste bewindspersoon die formeel Digitalisering in haar portefeuille heeft. Ze zal in die rol op allerlei manieren optreden tegen desinformatie, heeft het kabinet aangekondigd. Er is Europese regelgeving in de maak, en de hoop is dat de bedrijven ook meer aan zelfregulering zullen doen.

Van Huffelen zegt dat het “in heel veel gevallen” de bedoeling is dat content (“bijvoorbeeld podcasts waarin beweerd wordt dat Covid onzin is”) niet verwijderd wordt, maar wel “gelabeld”. Dan zouden mediagebruikers worden verwezen naar andere pagina’s waar “informatie onafhankelijk, of in ieder geval gebalanceerd” is. Dat gebeurt al op platforms als YouTube en Twitter.