Nederland wil met Duitsers pantserhouwitsers naar Oekraïne sturen

Nederland gaat samen met Duitsland pantserhouwitsers leveren aan Oekraïne om het land te helpen in de strijd tegen de Russen. Defensieminister Kajsa Ollongren zei na afloop van de ministerraad dat het overleg hierover met de Duitsers in een afrondende fase zit. Ze is optimistisch dat het gaat lukken.

Oekraïne heeft gevraagd om de pantserhouwitsers, het zwaarste geschut van de landmacht waarmee doelen op veertig tot vijftig kilometer afstand getroffen kunnen worden. Eerder deze week kondigde het kabinet al aan dat Nederland zwaarder materieel zou gaan leveren. Mark Rutte voegde daaraan toe dat nog met bondgenoten gekeken wordt of er meer wapentuig die kant op kan.

Ollongren wilde nog niet zeggen om hoeveel pantserhouwitsers het gaat, maar liet alleen los dat het om “een beperkt aantal” gaat. Ze hoopt komende week duidelijkheid hierover te geven. Ze wijst erop dat het om een geavanceerd wapensysteem gaat dat niet zomaar ingezet kan worden. Daarvoor is eerst training nodig.

Het is nog niet duidelijk hoe de taakverdeling hierbij wordt tussen beide landen. Zo zou Nederland het materieel kunnen leveren en Duitsland bijvoorbeeld de training op zich nemen. Ook daarover wordt nog gesproken, zei Ollongren.

In totaal heeft Nederland 54 pantserhouwitsers.