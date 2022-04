Storing berichtendienst WhatsApp opgelost

De storing bij WhatsApp is donderdagavond laat verholpen. De berichtendienst werd eerder op de avond getroffen door een storing. Op het account van de app op Twitter werd gemeld dat er hard werd gewerkt om dingen weer “soepel te laten verlopen”.

Gebruikers zeiden dat de melding ‘verbinden’ verscheen en niet meer wegging. De storing zou rond 22.30 uur Nederlandse tijd zijn begonnen. Ruim een uur later meldde de berichtendienst weer in de lucht te zijn.

Het is niet bekend of het om een wereldwijde storing ging. Op Twitter is te zien dat er meldingen uit meerdere landen kwamen.