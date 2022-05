Krapte op woningmarkt vergt creatieve oplossing

De krapte op de woningmarkt en het grote aantal woningzoekers zorgen ervoor dat veel mensen creatieve oplossingen bedenken om toch een huis te kunnen bemachtigen. En in die creatieve oplossing, komt niet iedereen uit bij een huis. Althans, een huis in de vorm zoals wij dat kennen. Een veel voorkomend alternatief voor het woningtekort is namelijk een ’tiny house’; een circulaire oplossing die maximaal 50 vierkante meter vloeroppervlak biedt aan de bewoners. Maar een ’tiny house’ is niet het enige waar creatievelingen mee op de proppen komen om woonruimte te creëren.

Volgens de laatste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek betaalde je in maart van dit jaar ruim twintig procent meer voor een huis ten opzichte van diezelfde periode een jaar geleden. Bovendien hebben meer mensen vertrouwen gekregen om nu een huis te kunnen kopen door de lage rente en gaan meer mensen op zoek naar een huis. Er zijn dus veel vissers aan de rand van de vijver met te dure vissen. Dit zorgt ervoor dat niet iedereen een huis kan bemachtigen en uiteindelijk bij alternatieven uitkomt. En die alternatieven, die nemen razendsnel hun intrek op de Nederlandse markt.

De tiny house

Neem bijvoorbeeld het ’tiny house’. Dit concept is over komen waaien vanuit de Verenigde Staten, waar het wonen in kleine huizen wordt bemoedigd in verband met kostenbesparing. Eigenlijk draait het allemaal om duurzaamheid en minimalistisch leven. Maar wie kiest voor een ’tiny house’, dient rekening te houden met een aantal zaken. Zo is het regelen voor een hypotheek van een ’tiny house’ aan andere regels verbonden dan bij een ‘regulier’ huis en kun je natuurlijk veel minder spullen kwijt. Het is dus niet overbodig om, voordat je de keuze voor een ’tiny house’ maakt, eerst een opslagcontainer te overwegen die volstaat bij jouw huisraad.

Woonruimte herindelen

Volgens het CBS is 32 procent van de koopwoningen in bezit van senioren en blijven zij lang op dezelfde plek wonen. Vanuit deze groep komen er dus weinig woningen vrij op de markt. De woonruimte die wél beschikbaar is, is vaak te duur. Jongeren en woningzoekende zijn dus in de zoektocht naar een oplossing uitgekomen bij een ander principe: het delen van de woonruimte. Dit is natuurlijk effectief, goedkoper en efficiënt. Je benut de ruimte die er is gewoon beter, zo help je jezelf én elkaar. Onderaan de streep is dit ook een duurzame oplossing, iets wat ook helemaal van nu is.

Radicale oplossing

De situatie in Nederland biedt weinig uitzicht op verbetering, daardoor zien sommigen geen oplossing en kiezen voor een radicaal alternatief: emigreren. Aan deze optie denk je misschien niet zo snel, maar er zijn wel degelijk mensen die deze gedurfde stap wagen. Er zijn genoeg plekken op de wereld waar je je wél kunt vestigen voor een betaalbare prijs. Waar dat is? Dat hangt natuurlijk helemaal van je eigen situatie af. Feit is wel dat je ook dan door bijvoorbeeld een zeecontainer te huren je spullen via een schip naar het buitenland moet vervoeren. De wereld kent bovendien genoeg plaatsen waar het leven betaalbaarder is dan in Nederland.