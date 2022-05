241 kilo heroïne gevonden in Ridderkerk, zes mannen aangehouden

De politie heeft vorige week maandag 241 kilo heroïne aangetroffen in een bedrijfspand aan de Schaapherderweg in Ridderkerk. In de loods waren zes mannen aanwezig, die allemaal zijn aangehouden.

Het gaat om drie verdachten van 23, 27 en 33 jaar uit Rotterdam en een 32-jarige man uit Barendrecht, een 35-jarige man uit Maassluis en een 20-jarige Schiedammer.

In het pand werd ook een vuurwapen aangetroffen. De verdachten zitten vast. De politie onderzoekt de herkomst van de drugs en de betrokkenheid van de verdachten.