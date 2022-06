Politievakbond blij met ‘kraakhelder advies’ Landelijke Eenheid

Politievakbond NPB is “blij” met het “kraakheldere advies” van de commissie-Schneiders over de politie. De Landelijke Eenheid van de politie zal worden opgesplitst in twee eenheden, een voor landelijke opsporing en een voor landelijke operaties en expertise. “Een ingreep die wij ook al jaren bepleiten: de invoering van een afzonderlijke organisatie voor de landelijke opsporing – een soort Nederlandse FBI”, aldus de vakbond in een reactie.

Volgens de onderzoekscommissie heeft een groot deel van de problemen te maken met de organisatiestructuur. Binnen de Landelijke Eenheid is al langer sprake van een onveilige werkcultuur. Drie werknemers die bij een speciale undercoverafdeling betrokken waren zijn uit het leven gestapt na conflicten op de werkvloer. Bij een aantal afdelingen zou sprake zijn van een pestcultuur en een verziekte sfeer. Vaak werd gewezen naar leidinggevenden. “Uiteindelijk liepen de spanningen op de werkvloer zo hoog op dat de aanpak ervan letterlijk een zaak van levensbelang werd”, aldus NPB-voorzitter Jan Struijs.

Volgens Struijs is de “eerste zorg” tijdens de aankomende “ingrijpende reorganisatie” dat de werkgever zorgvuldig omspringt met de belangen van de medewerkers. “Denk daarbij aan het toekomstperspectief van de direct betrokken medewerkers bij de politie, maar ook aan de extra belasting waar zij en andere collega‚Äôs mee te maken krijgen. De winkel moet tijdens de verbouwing immers gewoon openblijven.”