Bedrijven wereldwijd plannen grote investeringen in IT

Veel bedrijven wereldwijd maken plannen om grote investering te doen in de IT-wereld, dat blijkt uit de Global Tech Trends Survey 2022 (GTTS). In dit onderzoek, uitgevoerd door Equinix, komen ook Nederlandse IT-besluitvormers terug die aangeven grote plannen te hebben met digitale technologie. Dit alles om expansieplannen te ondersteunen en lessen te trekken uit de recente coronapandemie.

De pandemie hakte er ook flink in bij sommige tech-bedrijven. Desondanks blijft het meerendeel van de IT-bewindslieden optimistisch over de markt waarin zij opereren. Wel wordt hun digitale strategie nog steeds beïnvloed door wat er de afgelopen twee jaar is gebeurd. Uit de GTTS blijkt dat 33 procent van de ondervraagde IT-leiders hun bedrijf digitaal sneller laten evolueren als gevolg van de COVID-19-crisis. Nog een ruimer aantal, 40 procent, geeft zelfs aan dat de IT-budgetten na deze crisis vergroot zijn, waarmee zij indirect bevestigen dat er behoefte is aan een krachtige digitale infrastructuur. Bovendien kan het geen kwaad dat de IT-wereld inspeelt op de dynamische bedrijfsbehoeftes, die hoogst waarschijnlijk van blijvende aard zijn.

Cyberaanvallen

Ondanks de grote plannen en vooruitstrevendheid van veel bedrijven, schreven we onlangs al dat er veel angst heerst voor cyberaanvallen in de IT-wereld. Het meerendeel van het bedrijfspersoneel in Nederland is dan ook onvoldoende bewapend tegen aanvallen van buitenaf. De roep om te investeren op dit punt, wordt dan ook steeds luider. Uit een onderzoek van Mimecast bleek dat de online beveiliging van veel Nederlanders bedrijven ondermaats is. Het meerendeel van het personeel herkent bijvoorbeeld geen nep-emails of -websites, waardoor een fout snel gemaakt is en een bedrijf in grote problemen kan komen. Uit de GTTS blijkt dat 82 procent bevestigt dat het verbeteren van de cyberbeveiliging een grote prioriteit is.

Uitbreiding IT-wereld

De resultaten uit de GTTS laten ook zien dat Nederlandse IT-managers willen inzetten op het uitbreiden van hun markt. Daarbij richten zij zich niet alleen op hun eigen stad of land, maar kijken ze ook internationaal. Om deze wensen in te willigen is veel nieuw personeel nodig in de IT-branche. IT detachering is hierbij een belangrijke factor. Op deze manier kunnen nieuwe talenten de IT-markt binnenstromen. Naast de internationale ambities, blijkt duurzame groei ook één van de speerpunten. Bijna 60 procent geeft zelfs aan dat het de belangrijkste drijfveer is. Tegelijkertijd gaan de groeiplannen gepaard met grote uitdagingen, zoals verstoringen in de supply chain, verantwoorde groei en nog belangrijker: duurzame partners.

Speerpunten

Voorts kwam er uit het onderzoek naar voren dat klant- en werknemerservaring prioriteit heeft bij het Nederlandse IT-personeel. Desondanks is er een grote vraag naar nieuwe talent om nieuwe markten te kunnen aanboren. Ook speelt innovatie een belangrijke rol bij het uitrollen van de grote tech-plannen: wat gaat 5G doen? Welke CO2-reductieplannen zijn er en hoe doet de apparatuur het nu met het oog op duurzaamheid? Allemaal thema’s die spelen bij het vernieuwen van de IT-wereld. Voorlopig lijkt slechts de helft van de ondervraagden te weten hoe duurzaam hun IT-apparatuur is. Op dat terrein valt er dus nog een hoop winst te behalen voordat internationale markten benaderd worden.