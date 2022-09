Familie Gino (9) ‘boos en verdrietig’ tijdens eerste zittingsdag

De moeder en zussen van de vermoorde Gino (9) hebben een heftige zittingsdag achter de rug, meldt woordvoerder Judy op het Veld woensdag namens hen. De 22-jarige Donny M. stond voor de rechter in Maastricht in een eerste, niet-inhoudelijke zitting in de zaak. “Het was een eerste confrontatie met de verdachte”, aldus de woordvoerder.

De familie is volgens haar boos en verdrietig.”Het is met geen pen te beschrijven”, aldus Op het Veld. De moeder van Gino begon te gillen toen het Openbaar Ministerie meldde waar M. precies voor wordt vervolgd, namelijk het ontvoeren, drugs toedienen, misbruiken, mishandelen en vervolgens vermoorden van het jongetje. Het kind verdween 1 juni tijdens het buitenspelen in Kerkrade, zijn lichaam werd verpakt in vuilniszakken op 4 juni in Geleen gevonden. Dit was vlakbij de woning van M. De man heeft alles bekend.

De moeder werd de zaal uit geleid na haar uitbarsting en besloot uit de rechtbank te vertrekken. Op het Veld meldt dat ze hoopt dat de moeder een beetje tot rust kan komen en, “hoe moeilijk het ook is”, deze dag kan verwerken. De zus van Gino schreeuwde aan het eind van de zitting naar de verdachte: “Ooit zal ik je hebben.”

De verdachte wordt volgende maand opgenomen in het Pieter Baan Centrum (PBC). De volgende zitting in de zaak is op 5 december, dan gaat het opnieuw om een niet-inhoudelijke zittingsdag.