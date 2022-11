CDA wil opheldering over niet-gedeelde analyse NAVO over defensie

Minister Kajsa Ollongren (Defensie) heeft geen volledige openheid van zaken gegeven toen in september in een Kamerdebat de Nederlandse bijdrage aan de NAVO ter sprake kwam. Dat vindt Kamerlid Derk Boswijk van de coalitiepartij CDA na berichtgeving van Zembla hierover. De minister zei tijdens dat debat dat Nederland militair gezien “grotendeels” doet wat het militaire bondgenootschap vraagt. Maar uit een kritisch NAVO-document dat niet is gedeeld met de Tweede Kamer ontstaat volgens Boswijk en Zembla een ander beeld.

Een woordvoerder van Ollongren zegt dat de eindversie van het document nog niet klaar was en het daardoor ook niet kon worden gedeeld.

Boswijk was tijdens het debat in september kritisch op de manier waarop de Nederlandse krijgsmacht is ingericht. Hij vindt dat Defensie de nadruk te veel legt op gevechten op afstand, bijvoorbeeld door geld te steken in drones en straaljagers van het type F-35. Maar aan gevechtskracht op korte afstanden bij de Landmacht ontbreekt het volgens het Kamerlid. Hij bedoelt daarmee “zware voertuigen, mensen met laarzen in de modder”.

Op vragen hierover tijdens het debat antwoordde Ollongren “wij voldoen grotendeels aan wat de NAVO van ons vraagt”. Dat had ze gebaseerd op analyses uit het verleden, vermeldde ze daarbij. In het nog niet gepubliceerde en meer actuele NAVO-document ontstaat een ander beeld volgens Zembla. De NAVO zou kritisch zijn op de Nederlandse bijdrage aan de gevechtskracht van het bondgenootschap, ook op land.

“Die informatie hadden we moeten hebben als Kamer”, zegt de parlementariĆ«r van het CDA. Hij wil een motivatie horen van Ollongren waarom het kabinet een andere afweging heeft gemaakt dan de NAVO. Een woordvoerder van de minister zegt het dat het document van de NAVO nu definitief af is en “op korte termijn” naar de Kamer wordt gestuurd. Woensdag wil Boswijk hier vragen over stellen tijdens een debat over de defensiebegroting.

Het Kamerlid van de VVD Peter Valstar vindt dat onterecht het beeld ontstaat dat Defensie een document zou achterhouden. Op Twitter zegt hij dat Defensie zich aan de eerder aangekondigde planning houdt wat betreft de publicatie hiervan.

Ollongren zegt via haar woordvoerder in een reactie zich er bewust van te zijn dat Nederland nog niet aan alle verwachtingen van de NAVO voldoet. “Daar zijn we ook open en eerlijk over”, zegt hij zegsvrouw. Die zegt ook dat het een eigen keuze geweest om minder te investeren in troepen op de grond en dat ook te hebben besproken met de NAVO.