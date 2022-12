FNV: donderdag opnieuw staking in zorg- en leerlingenvervoer

Een deel van de medewerkers in het zorg- en leerlingenvervoer legt donderdag opnieuw in het hele land het werk neer voor een betere cao, meldt vakbond FNV. Twee weken geleden legden chauffeurs ook al het werk neer.

Een groot pijnpunt bij de chauffeurs is het ontbreken van doorbetaling bij ziekte, aldus FNV. “Elke keer als ze zich ziekmelden, krijgen ze een dag niet uitbetaald. Daarna krijgen ze maar een gedeelte van hun loon doorbetaald. Dat is iets uit de vorige eeuw. Als een werkgever echt om zijn medewerkers geeft, vraagt hij ze niet om geld als ze ziek worden, maar betaalt gewoon het salaris netjes door.”

Wanneer werkgevers na de staking van donderdag niet akkoord gaan met de eisen van de medewerkers dreigt de vakbond met een meerdaagse staking in januari. Leden van vakbond CNV Vakmensen stemden vorige week nog in met afspraken over een nieuwe cao. FNV wees dat voorstel toen af.

De cao in het leerlingen- en zorgvervoer geldt onder meer voor chauffeurs die kinderen van hun huis naar het speciaal onderwijs of de dagbesteding en weer terug naar huis brengen. Deze kinderen kunnen bijvoorbeeld autisme, ADHD of het syndroom van Down hebben.