Eerste nachttrein van Arriva aangekomen op Schiphol

De eerste nachttrein van Arriva is in de nacht van vrijdag op zaterdag vanuit Maastricht aangekomen op Schiphol, meldt de vervoerder. Het is de bedoeling dat de nachttrein voortaan iedere week op dit tijdstip gaat rijden.

De nachttrein vertrok om 01.01 uur vanuit Maastricht in de richting van Schiphol. Onderweg stopte de trein op de stations van Sittard, Roermond, Weert, Eindhoven, Den Bosch, Utrecht, Amsterdam Bijlmer Arena en Amsterdam Zuid. Om 03.15 uur kwam de trein op tijd aan op het station van de luchthaven. Om 05.40 uur rijdt de trein via dezelfde route terug naar Maastricht, waar deze volgens de planning om 07.57 uur arriveert.

Tijdens de eerste rit werden hapjes en drankjes aan de passagiers aangeboden en er werd livemuziek verzorgd door onder anderen zanger en oud-profvoetballer Bj√∂rn van der Doelen en het Nederlandstalige poptrio WIES. “Hierdoor deed de toch al bijzondere Arriva Pinkpoptrein, bijna magisch aan”, aldus de vervoerder.

Sinds vorig jaar maakt Europese wetgeving het mogelijk voor vervoerders om verbindingen voor eigen risico en zonder overheidsconcessie aan te bieden. Arriva is de eerste vervoerder in Nederland die van de wetgeving gebruik maakt.

Toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) liet in september 2021 weten geen bezwaren te zien tegen nachttreinen van Arriva van Maastricht en Groningen naar de Randstad. De nachttreinen vanuit Groningen gaan volgende maand voor het eerst rijden.