In hoger beroep 10 maanden cel geëist tegen corrupte agent Geleen

Tegen een voormalig politieagent uit Geleen is woensdag in hoger beroep een straf van tien maanden cel geëist. Peter K. wordt verdacht van ambtelijke corruptie en schenden van het ambtsgeheim. De 56-jarige agent was al ontslagen.

De rechtbank in Maastricht veroordeelde K. agent vorig jaar tot tien maanden cel. De man zou, toen hij nog agent was in Limburg, vertrouwelijke informatie hebben geprint in opdracht van een man, van wie hij wist dat deze een criminele achtergrond had. Daarvoor kreeg hij 1500 euro. Ook zou hij vertrouwelijke informatie hebben verstrekt om indruk op vrouwen te maken. K. had bijna twintig jaar als agent gewerkt.

Justitie kwam K. op het spoor in een undercoveronderzoek in een andere strafzaak, de moord op Sven Prins in Brunssum. De undercoveragent vroeg een andere crimineel om eens na te gaan of zijn naam in de politiesystemen voorkwam.

Het gerechtshof in Den Bosch doet op 18 januari uitspraak