Nederlanders veroordeeld tot doodstraf in Marokko om vergismoord

In Marokko heeft het gerechtshof twee Nederlanders veroordeeld tot de doodstraf wegens een moord in november 2017. Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt donderdag berichtgeving hierover door De Telegraaf.

Volgens de krant gaat het om Shardyone S. van 31 jaar en Edwin R.M. van 27 jaar oud. Zij zouden destijds zijn ingehuurd om in Marrakech een aartsvijand van Ridouan Taghi te vermoorden, maar pleegden een vergismoord en schoten de zoon van een Marokkaanse rechter dood.

Het ministerie van Buitenlands Zaken kan geen details geven over de veroordeelden of de rechtszaak, maar zegt wel dat bijstand wordt verleend aan de twee. Nederland is een uitgesproken tegenstander van de doodstraf, waar ook ter wereld. In alle eerder zaken waarin Nederlandse staatsburgers ter dood werden veroordeeld, riep de Nederlandse staat de desbetreffende staat op het vonnis niet ten uitvoer te brengen. Of dit in deze zaak ook is gebeurd of zal gebeuren, is niet bekendgemaakt.

Volgens Nederlandse consulaire richtlijnen kan het ministerie bij een uitgesproken doodstraf in een individueel geval besluiten de rechtsbijstand van de gedetineerde te financieren. Ook inhoudelijke advisering van lokale advocaten vanuit Nederland door een in doodstraf gespecialiseerd advocatenkantoor kan onderdeel zijn van ondersteuning. Het is niet duidelijk of deze vorm van bijstand verleend zal worden.

Eerder kregen twee broers en een neef van Ridouan in Marokko lange gevangenisstraffen te horen wegens betrokkenheid bij deze moordzaak. Vorig jaar nog beschuldigde het Openbaar Ministerie (OM) Youssef T, ook een neef en de ex-advocaat van Ridouan, ervan opdracht te hebben gegeven rechters in Marokko om te kopen om zo de broers te helpen.