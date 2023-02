Pool verdacht van poging mishandeling ex-zwager Taghi

Een van de verdachten in de strafzaak naar een grote wapenvondst in Alphen aan den Rijn zou zijn aangestuurd om de ex-zwager van Ridouan Taghi ‘gehandicapt te maken’. Dat bleek dinsdag op de regiezitting in de rechtbank in Zwolle.

In maart 2022 ontdekte de politie in een schuur in Alphen 22 handvuurwapens, 22 automatische wapens waaronder scherpschutter-geweren en vier antitankwapens (bazooka’s). Het wapen waarmee Peter R. de Vries is doodgeschoten kwam vermoedelijk ook uit deze opslag, meldde het Openbaar Ministerie al op een eerdere zitting. De mogelijke betrokkenheid van een verdachte in de ‘wapenzaak’ bij een poging een familielid van Taghi te mishandelen of te doden, is opnieuw een link met Ridouan Taghi.

Bij de vermeende poging tot zware mishandeling op 12 september 2021 in Lopik was het beoogde slachtoffer de ex-zwager van Ridouan Taghi. De 28-jarige Pawel J. zou met een vuurwapen en hamer naar Lopik zijn gereisd. Kennelijk hadden meerdere gemaskerde mannen het plan de ex-zwager van Taghi te vermoorden of te mishandelen maar het beoogde slachtoffer werd niet gevonden.

Pawel was een goede vriend van de 27-jarige Pool Krystian M. die destijds net als hij in een Haagse flat woonde. In een app-gesprek tussen M., verdacht van betrokkenheid bij de moord op Peter R. de Vries, en de mogelijke opdrachtgever werd gesproken over “het gehandicapt maken van het doelwit. Dat is geen moordpoging”, zei advocaat David Dekker. Volgens hem was die ochtend de telefoon van Pawel in Lopik maar dat wil niet zeggen dat zijn cliĆ«nt er zelf ook was. De telefoon lag open en bloot in de Haagse flat die volgens het OM een crimineel hol was, zei de raadsman. De Pool wordt overigens niet verdacht van betrokkenheid bij het wapendepot.

Daarnaast draait dit onderzoek ook om een moordpoging in de Dominicaanse Republiek en pogingen slachtoffers zwaar te mishandelen of te doden in Groningen en Eindhoven. In totaal zijn er zeker tien verdachten. Het OM en advocaten willen nog diverse getuigen laten horen. Een van hen is het beoogd slachtoffer van de moordpoging in de Dominicaanse Republiek, Cor P. Hij is eerder vrijgesproken van een moord in 2009 en zit momenteel vast. Hij wilde niet met justitie spreken en heeft ook geen aangifte gedaan van de aanslag op zijn leven. Over alle verzoeken in deze zaak neemt de rechtbank op 7 maart een beslissing.