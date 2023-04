Ook iemand met zwaar vuurwerk aangehouden bij Feyenoord – Ajax

Tijdens het bekerduel tussen Feyenoord en Ajax is een tweede persoon aangehouden. Het gaat om iemand die aan het begin van de wedstrijd zwaar vuurwerk had afgestoken, meldt burgemeester Ahmed Aboutaleb aan omroep Rijnmond.

“Hij probeerde nog te ontsnappen aan de politie en is achterin bij de wc’s aangehouden”, zegt Aboutaleb, die bij de wedstrijd aanwezig was en er een “nare bijsmaak” aan overhoudt.

Ook reageerde Aboutaleb bij Rijnmond op het incident met Ajacied Davy Klaassen. Die werd in de tweede helft getroffen door een voorwerp vanuit het publiek en liep daardoor een wond aan zijn hoofd op. De wedstrijd lag ruim een half uur stil.

“Het is teleurstellend dat het nodig was om vanuit het publiek kennelijk een aansteker te gooien naar het hoofd van Klaassen. Terecht dat de scheidsrechter de wedstrijd even staakte om de gemoederen te kalmeren”, aldus de burgemeester tegen de omroep. “Ik vind het buitengewoon schokkend dat blijkbaar sommige mensen bevangen worden door emoties, of weet ik veel wat, overgaan tot zulke acties. Wat ongelofelijk schadelijk is voor Feyenoord, schadelijk is voor het Nederlandse voetbal.”

Aboutaleb is blij dat de verdachte snel is ingerekend. “En hij mag het nu aan de rechter uitleggen.” Ook zegt hij benieuwd te zijn wat de politie gaat doen met beelden van andere mensen die zich op de tribunes misdroegen.