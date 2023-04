Familie en vrienden Bas van Wijk: leed en pijn niet te bevatten

Familie en vrienden van Bas van Wijk, die in de zomer van 2020 op 24-jarige leeftijd bij de Nieuwe Meer in Amsterdam is doodgeschoten, kampen nog elke dag met de gevolgen van de schietpartij. Dit vertelden ze tijdens hun spreekrecht in de beroepszaak tegen verdachte Samir El Y. (23).

Voor een van de vrienden, die op het strandje in recreatiepark De Oeverlanden in Amsterdam Nieuw-West bijna door zijn knie was geschoten, noemde het moment dat de verdachte met een pistool op hen afliep de hel op aarde. Hij vreesde te worden doodgeschoten. “Je zei: ‘stoere jongens, jullie zijn toch zo stoer? Zal ik je door je kankerknie schieten?’ Ik was doodsbang.”

De vriend werd “kotsmisselijk” toen El Y. langs hem heen schoot, waarna Van Wijk werd doodgeschoten. De beelden staan op het netvlies van zijn vrienden gegrift. “Ik kon niet meer eten, kreeg woede-, stress- en paniekaanvallen. School lukte ook niet meer. Ik was en ben nog steeds kapot”, vertelde de vriend in zijn slachtofferverklaring. “Al het leed, de pijn en het verdriet dat jij hebt aangericht is niet te bevatten. Ben je daarvan bewust?”

Een van de vrienden moest onder bedreiging zijn imitatie-Rolex aan de verdachte afstaan. De vrienden voelen zich niet meer veilig en hebben last van herbelevingen en stress. “Ik begin me elke dag meer te beseffen welke schade hij ons heeft aangericht”, liet een van hen weten.

De zus van het slachtoffer sprak namens de familie. Ze heeft last van extreme vermoeidheid en een slecht concentratievermogen. “Ik probeer de emoties te onderdrukken, maar vrees voor een vulkaanuitbarsting”, zei ze. Haar vader heeft dagelijks verdriet en krijgt weinig nachtrust. “Het gemis van zijn zoon is immens”, zei ze. “Mijn broer heeft elke nacht weer nachtmerries. Elke dag wordt hij gekweld door deze gruweldaad. Het is onbegrijpelijk wat jij ons hebt aangedaan, Samir.”

“Het is nooit mijn bedoeling geweest. Ik begrijp dat jullie me haten”, reageerde de verdachte. “Toch hoop ik dat jullie me geloven dat het me enorm spijt. Ik heb domme keuzes gemaakt die ik nooit kan terugdraaien. Ik praat het niet goed, maar ik zat toen in een hele slechte periode in mijn leven. Het enige wat ik kan doen is aan mezelf werken. Ik hoop dat jullie me op een dag kunnen vergeven en verder kunnen met jullie leven.”

Woensdagmiddag wordt de strafeis verwacht. El Y. is eerder door de rechtbank veroordeeld tot een gevangenisstraf van negen jaar en tbs met dwangverpleging.