Ook derde verdachte schietpartij Blerick opgepakt

De politie heeft een derde verdachte aangehouden voor betrokkenheid bij een schietpartij in Blerick, gemeente Venlo, vorige week donderdag. Het gaat om een 32-jarige man uit Venlo die werd aangehouden in Blerick, aldus de politie dinsdag.

Afgelopen zondag werden al twee mannen van 31 en 27 jaar gearresteerd in deze zaak, in Duitsland. Toen al meldde de politie nog op zoek te zijn naar de derde verdachte. Omdat de politie wist wie hij was, werd al verwacht dat hij snel zou worden aangehouden.

De schietpartij deed zich donderdag rond 22.00 uur voor op een parkeerplaats aan het St. Hubertusplein in het Venlose stadsdeel Blerick. Daardoor raakten twee mensen gewond, twee mannen van 41 en 38 jaar, beiden uit Venlo. Over de achtergrond van de schietpartij zijn geen mededelingen gedaan.

De twee eerder aangehouden mannen werden ingerekend op twee vliegvelden, die van Frankfurt en Düsseldorf.