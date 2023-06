Voorzitter MKB-Nederland maakt zich zorgen over toekomst mkb

Voorzitter Jacco Vonhof van MKB-Nederland is niet gerust op de toekomst van het midden- en kleinbedrijf (mkb) in Nederland. Zo denkt hij dat de voorspelde faillissementsgolf niet meer ver weg is en maakt hij zich zorgen over de hoge looneisen en de personeelstekorten. Dat zei hij dinsdag tijdens het MKB-Nederland jaarcongres in de Haagse Nieuwe Kerk.

“Na corona verwachtten we allemaal dat bedrijven failliet zouden gaan”, zei Vonhof. Dat dit nog niet is gebeurd wil volgens hem niet zeggen dat die bedrijven er “niet heel slecht opstaan”. De voorzitter denkt nu “de economie wat afremt en de coronaschulden echt moeten worden terugbetaald aan de belastingdienst” de situatie voor veel bedrijven onhoudbaar wordt. Naast zzp’ers lopen de horeca en detailhandel volgens hem de grootste kans op faillissementen.

Vonhof denkt wel dat de belastingdienst “relatief coulant” gaat zijn. Dit betekent volgens hem niet dat de schuld wordt kwijtgescholden, maar dat er wordt gekeken naar een manier waarop de ondernemer er privĂ© niet aan onderdoor gaat. Dat er bijvoorbeeld een oplossing wordt gezocht wanneer iemand dreigt zijn of haar huis te verliezen.

De voorzitter sprak ook zijn zorg uit over een mogelijke loon-prijsspiraal, wat inhoudt dat hogere looneisen worden doorberekend in de prijzen voor de consument waardoor werknemers steeds meer geld willen om de boodschappen te kunnen betalen. Om “een korte remweg” op de loon-prijsspiraal te krijgen, wil Vonhof graag met vakbonden en werkgevers aan tafel. Zij kunnen dan bespreken “hoe ze samen de politiek kunnen bespelen om een goede doorbraak te maken en zo te zorgen dat mensen een keer geld overhouden van hun salaris.”

Dat veelal sprake zou zijn van “winstflatie”, het verschijnsel dat bedrijven hun kosten meer verhogen dan hun kostenstijgingen, is volgens Vonhof niet waar. “Het is in ieder geval bij mijn achterban niet zo dat de winsten door het plafond heen vliegen.” Hij voegt hieraan toe dat het juist steeds lastiger is om winst te behalen door de kosten van verduurzaming en de krapte op de arbeidsmarkt.

Dat laatste noemt hij een “veelkoppig monster”. Om personeelstekorten tegen te gaan is het volgens Vonhof zaak dat meer uren werken gaat lonen en dat werkgevers beter het potentieel van werknemers gaan zien. “Werkgevers zoeken het schaap met de vijf poten, maar ze moeten ook naar het schaap met de drie poten kijken.”