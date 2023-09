Den Haag zet zich schrap voor protest op drukste dag van het jaar

Duizenden mensen reizen dinsdag naar het centrum van Den Haag om een glimp op te vangen van Prinsjesdag. Koning Willem-Alexander, koningin Máxima, de prinsessen Amalia en Alexia en anderen worden dan van Paleis Noordeinde naar de Koninklijke Schouwburg gebracht. Na de troonrede gaan ze langs dezelfde weg weer terug. Het is een van de drukste dagen van het jaar in de hofstad.

Vanwege de hoogwaardigheidsbekleders en toeschouwers worden veel voorzorgsmaatregelen genomen. Straten tussen het paleis en de schouwburg zijn afgesloten. Toegangswegen zijn afgezet met betonblokken. Uit voorzorg staan er dit jaar dubbele rijen hekken tussen het publiek en de route van de glazen koets.

Op enkele honderden meters van de route blokkeren aanhangers van Extinction Rebellion al anderhalve week lang elke dag de snelweg A12. Ze willen dat ook dinsdag doen. Die blokkades gaan volgens een min of meer vast patroon: de activisten lopen de snelweg op, het verkeer wordt stilgezet, de politie waarschuwt, zet soms waterkanonnen in, en begint na een tijdje met het weghalen van de blokkeerders. Zij gaan per bus naar de rand van de stad, waar ze worden vrijgelaten. Na een tijdje is de blokkade voorbij en kan het verkeer weer over de snelweg. Daar zijn veel agenten ingezet.

Bij de gemeente Den Haag zijn geen demonstraties aangemeld. Organisaties moeten dat formeel minstens 96 uur van tevoren doorgeven. Als mensen alsnog komen betogen, kunnen ze daar wel de ruimte voor krijgen, aldus de gemeente. Bij Prinsjesdag vorig jaar waren vijf demonstraties aangemeld. Zo stonden tegenstanders van de monarchie bij het tijdelijke gebouw van de Tweede Kamer. Dit jaar komt de organisatie Republiek (voorheen het Republikeins Genootschap) niet in actie tijdens Prinsjesdag. De organisatie zegt dat ze de afgelopen tijd druk is geweest met “andere zaken”.