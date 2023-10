Bergkamp wil nazorg aanbieden na onveilige werksfeer onder Arib

Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp wil dat er indien nodig nazorg komt voor medewerkers van de Kamer die onder voormalig Kamervoorzitter Khadija Arib last hadden van een onveilige werksfeer. Dat zegt zij in een reactie op het onderzoek naar Arib, dat dinsdag werd gedeeld met het bestuur van de Tweede Kamer.

Ook komt het presidium van de Tweede Kamer, zoals het bestuur ook wel genoemd wordt, op “korte termijn” met een brief welke lessen zijn geleerd na het onderzoek. Onder meer wordt gekeken hoe is omgegaan met signalen van wangedrag door Arib.

Onderzoekers hebben in zestien van de zeventien situaties die in twee anonieme brieven zijn gemeld, kunnen vaststellen dat ze inderdaad hebben plaatsgevonden. Het zou onder meer gaan om stemverheffingen door Arib. Volgens de onderzoekers hebben negen melders daar emotioneel last van gehad. Arib zou geen excuses hebben aangeboden en liet zich ook niet aanspreken op haar gedrag, aldus het onderzoeksrapport.