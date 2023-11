Stemhulpen ruim 5,5 miljoen keer ingevuld

De stemhulpen waarmee kiezers kunnen zien welke partijen bij hen passen, zijn al meer dan 5,5 miljoen keer ingevuld. De StemWijzer van ProDemos is sinds de lancering op 25 oktober zo’n 3,2 miljoen keer ingevuld. Het Kieskompas is sinds 30 oktober zeker 1,2 miljoen keer gebruikt. De Kieswijzer van DPG Media is 773.000 keer ingevuld. Die werd begin november gelanceerd.

De thematische stemhulpen van het Kieskompas, zoals het WoonKieskompas, het ZorgKieskompas en het EnergieKieskompas, zijn meer dan 300.000 keer gebruikt. De Jongerenkieswijzer is ruim 100.000 keer ingevuld. Ook ProDemos lanceerde eind oktober een stemhulp voor jongeren. Die is inmiddels ruim 105.000 keer ingevuld.

De StemmenTracker van het kennisinstituut is ruim 106.000 keer gebruikt. Hier kunnen mensen zien hoe partijen de afgelopen tijd over verschillende onderwerpen in de Tweede Kamer hebben gestemd.

De Tweede Kamerverkiezingen zijn op 22 november. In Nederland kan woensdag in meer dan 9800 stemlokalen worden gestemd. Nederland telt ruim 13,3 miljoen kiesgerechtigden.