Lelystad Airport verdeelt provinciale en landelijke partijen

Meerdere politieke partijen zijn verdeeld over de toekomst van Lelystad Airport. In Flevoland waren onder meer ChristenUnie en PvdA rond de Provinciale Statenverkiezingen voor de opening van het vliegveld voor vakantievluchten, terwijl die partijen nu in de landelijke verkiezingsprogramma’s fel tegen zijn.

PvdA Flevoland zei voor de verkiezingen van maart dat het vliegveld kan zorgen voor extra werkgelegenheid in de provincie. In het verkiezingsprogramma van GroenLinks-PvdA voor de Tweede Kamer staat juist dat het vliegveld dicht moet. “De Nederlandse luchtvaart levert de grootste bijdrage aan klimaatopwarming” en brengt schade toe aan mens en natuur, zo meent de partij. Een boodschap die meer overeenkomt met wat GroenLinks in Flevoland vindt.

De ChristenUnie in Flevoland is voorstander van het openen van Lelystad Airport als vakantieluchthaven, maar alleen als de vliegtuigen volledig op hernieuwbare energie vliegen. De landelijke partij zegt dat het openen van een extra vliegveld juist “niet past bij beleid dat gericht is op minder vliegen”. D66 lijkt nog meer verdeeld, aangezien lokale afdelingen uit Flevoland tegen het vliegveld zijn, de provinciale D66 voor is, maar in het landelijke verkiezingsprogramma staat dat het niet verantwoord is voor mens, natuur en klimaat om een extra vliegveld te openen.

In het coalitieakkoord dat de BoerBurgerBeweging, VVD, PVV, ChristenUnie en SGP eerder dit jaar in Flevoland sloten, schrijven de partijen over de “economische voordelen” van openstelling. De VVD is ook landelijk voor. Als het aan de landelijke BBB ligt, gaat Lelystad Airport dan weer niet open. De PVV heeft in het verkiezingsprogramma niets opgenomen over het vliegveld.

Extra opvallend is dat veel partijen die in Flevoland voor zijn, zich in buurprovincies Overijssel en Gelderland juist uitspraken tégen de opening. Coalitiepartijen in Gelderland uitten onlangs nog hun zorgen over het laag overvliegen van vliegtuigen van en naar Lelystad Airport, mogelijk over de Veluwe. Dat laag overvliegen kan leiden tot bijvoorbeeld geluidsoverlast.

Uiteindelijk neemt het Rijk een beslissing over de toekomst van Lelystad Airport. Het is de verwachting dat dit volgend jaar gebeurt, maar wel pas zodra er een nieuw kabinet is. Doordat Nieuw Sociaal Contract en de PVV het vliegveld niet noemen in hun programma’s, is nog niet duidelijk of de meerderheid van de nieuwe Tweede Kamer (op basis van de peilingen) voor of tegen het opengaan van de luchthaven is.