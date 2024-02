Fracties willen hardere aanpak drugslabs na explosie Rotterdam

Ruim een week na de explosie aan de Schammenkamp in Rotterdam-Zuid, waarbij drie doden vielen, twee mensen gewond raakten en veel schade is aangericht, hebben vrijwel alle partijen in de Rotterdamse gemeenteraad het college van burgemeester en wethouders bestookt met vragen over het incident. Zowel coalitiepartijen als Leefbaar Rotterdam, D66 en de VVD, als oppositiepartijen als Partij voor de Dieren, 50PLUS, FvD en SP willen onder meer een intensievere bestrijding van drugslabs in de stad.

De verwoestende explosie is volgens de politie mogelijk veroorzaakt door de aanwezigheid van een drugslab in een bedrijfsruimte onder de appartementen. “Veel Rotterdammers vragen zich af of dit ook in hun wijk of straat kan gebeuren”, stellen GroenLinks en de PvdA in aanvulling op de vragen. “Onze fracties vinden het belangrijk dat deze zorgen serieus worden genomen en dat vermoedens van gevaarlijke situaties worden opgevolgd. Het is aannemelijk dat de explosie de kennis en meldingsbereidheid bij Rotterdammers vergroot.”

Ook willen vrijwel alle partijen in de raad opheldering over wat te doen met het sterk toegenomen gevoel van onrust en onveiligheid bij de betrokkenen en omwonenden. Over een van de bedrijfsruimtes zijn door bewoners meermalen stankklachten ingediend. “Heeft u een verklaring voor het feit dat bewoners aangeven écht meermaals melding te hebben gemaakt, maar dit niet terugkomt in de systemen van de politie of de gemeente?”, is een van de vragen. Voor zover bekend zijn in de maand januari twee meldingen geregistreerd van stankoverlast, antwoordt de gemeente.

Zorgen zijn er bij de fractie van de ChristenUnie en andere fracties ook over de aanwezigheid van vuurwerkwinkels en opslagplaatsen van vuurwerk in woonwijken, zoals die aan de Schammenkamp op enkele tientallen meters afstand van de explosie. Als het aan sommige partijen ligt, verdwijnen die naar afgelegen plaatsen. In Rotterdam geldt al een afsteekverbod. Meerdere fracties pleiten ervoor om ook de verkoop van vuurwerk in Rotterdam te verbieden.

Het is nog niet bekend wanneer raad en college in debat gaan over dit onderwerp. De volgende reguliere gemeenteraadsvergadering is op donderdag 15 februari.