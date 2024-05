Rijopleidingen verplicht, en meer nieuwe regels voor rijscholen

Het demissionaire kabinet wil rijopleidingen verplicht maken. Het is een van een reeks nieuwe regels die minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) voorstelt om misstanden bij rijscholen tegen te gaan en het slagingspercentage op te krikken. Momenteel zijn alleen rijexamens nog verplicht.

“Frauderen tijdens het examen, instructeurs die je bewust te vroeg laten afrijden, lespakketten die de indruk geven dat je ‘snel’ je rijbewijs kunt halen… Ik vind dat deze misstanden moeten worden aangepakt”, zegt Harbers in een verklaring.

De verplichte rijlessen maken het mogelijk om ook allerlei inhoudelijke eisen aan de opleidingen te stellen, legt een woordvoerder uit. “Het was 100 procent gefocust op het examen.”

Zo moet duidelijker worden wat leerlingen in die lessen leren. Als voorbeelden noemt Harbers’ ministerie rijden in het donker, rijden met 130 kilometer per uur en ‘sociaal rijgedrag’ bespreken. Rijopleidingen moeten in vier fases worden opgedeeld, met steeds moeilijkere situaties.

Zulke regels moeten voorkomen dat rijscholen bijvoorbeeld de belofte doen dat een leerling na een week rijles slaagt. “Als resultaat waren leerlingen niet goed voorbereid, en moesten ze na een mislukt rijexamen nog meer betalen.”

De maatregelen hangen af van verschillende aanpassingen van wetten en regels. Wanneer het zover is, is niet bekend.