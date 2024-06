BuZa roept Nederlanders in La Paz op binnen te blijven

Het ministerie van Buitenlandse Zaken (BuZa) vraagt Nederlanders die in La Paz vertoeven om binnen te blijven. In de Boliviaanse hoofdstad is het woensdag onrustig geweest door een mogelijke poging tot staatsgreep.

“Laat uw familie/vrienden weten hoe het met u gaat. Volg altijd de instructies op van de lokale autoriteiten”, schrijft het ministerie op X. De Nederlandse ambassade in de stad Lima in buurland Peru volgt de situatie op de voet, aldus BuZa. In La Paz heeft Nederland geen ambassade.

Nederlanders die in La Paz zijn met een georganiseerde reis moeten proberen contact te houden met hun reisorganisatie, zegt BuZa. Ze krijgen de raad zich aan te melden bij de Informatieservice van Buitenlandse Zaken, zodat ze concrete informatie kunnen ontvangen als het onrustig blijft. Wie hulp nodig heeft wordt gevraagd contact op te nemen met zijn reisverzekeraar of met de Nederlandse ambassade.