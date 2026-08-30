Noren vroeg in de rij voor herdenking koning Harald in Oslo

In Oslo hebben mensen zich in de vroege ochtenduren al verzameld voor de herdenkingsdienst van de overleden koning Harald. In heel Noorwegen zijn zondag gelijktijdig om 11.00 uur herdenkingen. Bij Noorse media is te zien dat de eerste mensen al in de rij staan bij de domkerk in Oslo.

Volgens de Noorse krant VG stonden de eerste mensen al rond 8.00 uur klaar in de hoop een plek te bemachtigen tijdens de herdenkingsdienst. Zaterdag werd bekend dat ook de Noorse premier Jonas Gahr Støre naar een dienst in Oslo gaat. De dienst wordt ook rechtstreeks uitgezonden op televisie.

De koninklijke familie is zondag bij een herdenking voor de overleden koning in Asker. Alleen koningin Mette-Marit is niet aanwezig vanwege haar gezondheid.