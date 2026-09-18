Aanhoudingen voor uitbuiting, mensensmokkel bij restaurantketens

DEN HAAG (ANP) - Twee eigenaren van in totaal acht restaurants van drie internationale Indiase horecaketens zijn aangehouden door de Arbeidsinspectie, meldt de organisatie. Ze worden verdacht van het uitbuiten van mensen en mensensmokkel.

Bij een controle van inspecteurs van de Arbeidsinspectie kwamen "ernstige misstanden aan het licht, met voornamelijk Indiase staatsburgers binnen de betrokken horecaketens", aldus de organisatie.

De aangehouden verdachten worden ervan verdacht op grote schaal misbruik te hebben gemaakt van de voormalige regeling Aziatische horeca. Bedrijven konden met die regeling relatief eenvoudig gespecialiseerde Aziatische koks naar Nederland halen.

Andere taken

Een deel van de koks werd niet ingezet als specialistisch kok, maar als afwasser, schoonmaker, medewerker in de bediening of restaurantmanager.

De restaurants bevinden zich in onder meer Utrecht, Amsterdam, Den Haag, Hoofddorp en Hilversum. Naast de aanhoudingen is er beslag gelegd op onroerend goed, bankrekeningen, gegevensdragers en administratie.