Iris de Graaf worstelt met postnatale angsten

Iris de Graaf is na haar bevalling "overvallen" door postnatale angsten. De nieuwslezer van de NOS schrijft op Instagram dat haar zenuwstelsel 24 uur per dag aanstaat. Daardoor zit De Graaf naar eigen zeggen nog niet op een roze wolk sinds de geboorte van haar kind.

De voormalige Rusland-correspondent zegt dat ze haar weg nog aan het vinden is. Eerder noemde ze het moederschap al "een rollercoaster". De Graaf zegt veel hulp te krijgen van haar partner, familie en vrienden.

De Graaf kreeg in juli haar eerste kind. Samen met haar partner Tony verwelkomde ze een dochter, Gigi.