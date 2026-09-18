Weghorst zag al aankomen dat Xavi hem buiten selectie zou laten

ENSCHEDE (ANP) - Wout Weghorst was vrijdag niet helemaal verrast dat hij ontbrak in de selectie van het Nederlands elftal. De nieuwe bondscoach Xavi Hernández besloot de 34-jarige spits van FC Twente niet op te nemen in zijn groep van 26 man voor de komende vier Nations League-wedstrijden tegen Duitsland, Servië (twee keer) en Griekenland.

"De voorselecties waren al een tijdje bekend en daar zat ik niet bij. Ik heb er de laatste weken alles aan gedaan. Maar nee, ik zit er niet bij. Dat gevoel had ik al wel een beetje", zei Weghorst vrijdag tegen RTV Oost.

Weghorst maakte op het WK, toen Ronald Koeman nog de bondscoach was, nog wel deel uit van Oranje. In de na strafschoppen verloren zestiende finales tegen Marokko (1-1) viel hij in. Weghorst had een belangrijk aandeel in de 1-0 van Cody Gakpo en benutte een penalty in de strafschoppenserie. "Op het WK had ik al wel het gevoel dat dit mijn laatste kans kon zijn. Tijdens de penalty tegen Marokko voelde ik dat het nog weleens mijn laatste bal zou kunnen zijn."