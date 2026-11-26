GRONINGEN (ANP) - Trainer Dick Lukkien keert vrijdagavond terug op de bank bij FC Groningen voor de thuiswedstrijd tegen Willem II. De 54-jarige coach miste afgelopen weekend de verloren 'Derby van het Noorden' tegen sc Heerenveen (1-3) vanwege een heupoperatie.

Lukkien, die nog gebruikmaakt van krukken, zegt op de website van de club op de goede weg terug te zijn bij de nummer 10 van de Eredivisie. "Het kost allemaal nog heel veel energie, maar het is goed genoeg om hier te zijn en ik ben blij dat ik er morgenavond weer gewoon bij kan zijn. Waarvan ik het meeste last had, was dat ik met mijn zenuwen en spanning geen kant op kon."

Doelman Etienne Vaessen en Hans Hateboer maken voor het duel met de hekkensluiter van de Eredivisie weer deel uit van de wedstrijdselectie, meldt de Groningse club. Beide spelers komen terug na een schorsing.

De aftrap in de Euroborg is vrijdagavond 20.00 uur.