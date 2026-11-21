AMSTERDAM (ANP) - De nabestaanden van Jason Bhugwandass zullen in "zeer besloten kring" afscheid van hem nemen. In een bericht op Instagram bedanken zij iedereen voor "de duizenden liefdevolle berichten en hartverwarmende woorden" die zij hebben ontvangen na het overlijden van de 28-jarige jeugdzorgactivist vrijdag. "Wat vormen we samen een bijzondere kring van tienduizenden mensen die Jason in hun hart dragen."

"Lees vooral ook elkaars mooie woorden en herinneringen", schrijven Jasons nabestaanden. "Hopelijk vinden jullie daarin ook veel steun en troost." Ze roepen iedereen op om naar elkaar om te kijken "zoals Jason dat als geen ander kon". In hun bericht verwijzen ze ook naar de website van het Nederlands Jeugdinstituut voor een overzicht van organisaties "waar je terechtkunt voor een luisterend oor" voor wie daar behoefte aan heeft.

Bhugwandass zette zich in voor mensen die, net als hij, slachtoffer waren geworden in de gesloten jeugdzorg. Dankzij zijn strijd zijn de gesloten afdelingen opgeheven en probeert de overheid het stelsel te hervormen.