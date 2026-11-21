ABUJA (ANP/RTR) - Voorzitter Patrice Motsepe van de Afrikaanse voetbalbond CAF heeft nogmaals zijn steun uitgesproken voor zittend FIFA-baas Gianni Infantino. Die hoopt in maart volgend jaar te worden herkozen bij de verkiezingen voor het voorzitterschap van de wereldvoetbalbond.

Motsepe sprak zich op de algemene vergadering van de CAF in de Nigeriaanse stad Abuja openlijk uit voor Infantino, die in de verkiezing wordt uitgedaagd door Philippe Diallo, voorzitter van de Franse voetbalbond en Kozo Tashima, de voorzitter van de Japanse voetbalbond.

"Ik heb over de afgelopen vijf jaar zijn diepe betrokkenheid meegemaakt", zei Motsepe. "Gianni, je hebt onze steun van de 54 aangesloten leden."

Infantino verklaarde in Abuja dat het ontwikkelen van voetbal in Afrika een hoofddoel van zijn agenda is. "FIFA's geld is jullie geld en jullie investeren het in infrastructuur, in ontwikkeling en in kansen."