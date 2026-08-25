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Afspraak om strafrechtelijk op te treden bij snelwegblokkades

25 aug , 18:42Landelijk
anp250826150 1
ANP
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DEN HAAG (ANP) - Bij een blokkade van snelwegen of het spoor zal in de regel strafrechtelijk worden opgetreden. Dat hebben burgemeesters, het Openbaar Ministerie, de korpschef van de politie en justitieminister David van Weel met elkaar afgesproken naar aanleiding van recente acties met trekkers bij boerendemonstraties. Achterin de file door een van die acties gebeurde een dodelijk ongeluk.
"Het blokkeren van een snelweg of het spoor of het veroorzaken van een file is gevaarlijk. Ook moeten hulpdiensten er altijd door kunnen", schrijft de VVD-bewindsman in een persbericht. Het lokale gezag mag wel kiezen om een uitzondering te maken op deze landelijke afspraak.
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