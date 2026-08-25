Xavi beseft dat hij een buitenlandse bondscoach bij Oranje is

ZEIST (ANP) - Xavi Hernández (46) realiseert zich goed dat hij "een buitenlander" is bij het Nederlands elftal. "Ik kom hier niet vandaan. Ik ben hier om iedereen te helpen. En om van iedereen een grote familie te maken", zei Xavi bij zijn presentatie in Zeist. Hij is tot 2030 aan Oranje verbonden.

Xavi is de eerste buitenlandse bondscoach van Oranje sinds Ernst Happel. De Oostenrijker was in 1978 bondscoach tijdens het WK in Argentinië voordat Jan Zwartkruis het van hem overnam. Het Nederlands elftal heeft in een verder verleden verschillende buitenlandse bondscoaches gekend, onder wie Edgar Chadwick, Fred Warburton, Bob Glendenning, Elek Schwartz, Georg Kessler en František Fadrhonc.

"Dank je wel Marianne, Clarence en Nigel", waren de eerste woorden van Xavi tegen directeur Van Leeuwen, commissaris Seedorf en technisch directeur De Jong. "Het is een grote eer voor mij om bondscoach van Oranje te zijn. Ik ben er superklaar voor."